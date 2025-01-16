  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Соболеве в «Зените»: «Модно поддаваться истерии масс, которые кричат об ошибке. Саша – классный игрок. К Венделу в первые полгода возникали вопросы, с Угальде та же история»
8

Генич о Соболеве в «Зените»: «Модно поддаваться истерии масс, которые кричат об ошибке. Саша – классный игрок. К Венделу в первые полгода возникали вопросы, с Угальде та же история»

Константин Генич не считает трансфер Александра Соболева ошибкой «Зенита».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. На счету нападающего нет результативных действий в Мир РПЛ.

– Соболев – трансферная ошибка «Зенита»?

– Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц.

Понятно, что уровень лиги упал, а Саша – классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили – неуверенность, не забил, два, три, четыре.

Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.

Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся.

С Угальде та же история – ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся.

У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать, – отметил комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
logoФОНБЕТ Кубок России
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoКонстантин Генич
logoВендел
logoКвинси Промес
logoМатч ТВ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрепетов о Соболеве: «Не вписывается в бразильский оркестр «Зенита», выходит как отрезанный ломоть. Пытается протаранить, это не его»
1110 января, 04:00
Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»
196 января, 09:49
Титов о Соболеве в «Зените»: «Болельщики до сих пор не приняли его. Вопрос: примут ли еще? Дзюба много забивал, но его до конца не приняли»
153 января, 16:48
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
2330 декабря 2024, 09:35
Рекомендуем
Главные новости
Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте: «Он унизил тысячи болельщиков, путает себя с клубом – в политике это опасно. Непрозрачностью мы похожи на «Реал», как он и хочет»
311 минут назад
Ракитич считает «Барсу» своего периода лучшей командой в истории: «Но мы не использовали это преимущество как надо. Нельзя снижать уровень даже на процент – в этом «Реал» мастер»
738 минут назад
Хотите продавать спецпроекты крупнейшим брендам нашей страны? Приходите работать в Спортс’’ аккаунт-менеджером!
39 минут назадВакансия
Постекоглу про 1:2 в дерби: «Тоттенхэм» был далек от своего уровня, позволил «Арсеналу» диктовать игру – это неприемлемо. Слишком много упущенных матчей, ответственность лежит на мне»
555 минут назад
«Месси может играть до 45 лет, думаю. Он продолжает делать то, чего никогда не делают другие». Хавбек «Интер Майами» Редондо о Лео на ЧМ-2026
956 минут назад
Флик после 5:1 с «Бетисом»: «Педри – лидер, Араухо – особенный игрок, де Йонг движется в верном направлении. «Барса» всегда стремится к совершенству – хотим продолжать в том же духе»
17сегодня, 08:27
Юсуф Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США (РБК)
15сегодня, 08:16
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Брайтон» в гостях у «Ипсвича»
677сегодня, 08:00
Генич о гонке в РПЛ: «Зенит» — фаворит, весной может накатить. «Краснодар» уперся в потолок, есть вопрос психологии победителя — дрогнет ли он на дистанции»
24сегодня, 07:29
«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)
69сегодня, 06:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» за 7 млн евро купит хавбека «Ньюэллс Олд Бойз» Переса
41 секунду назад
Мостовой о Смолове: «Не реализовался на сто процентов, но неудачной его карьеру не назовешь. В «Краснодаре» Федор уже доигрывает, а для голов есть Кордоба»
1 минуту назад
Жена Роке попросила о разводе: «После переезда в Европу его поведение начало меняться. Он срывал стресс жестокими словами и поступками. Приходилось спрашивать, можно ли взять еду из холодильника»
34 минуты назад
Ракитич о Модриче: «Продлите его контракт – Перес услышит меня, надеюсь. Не только ради «Реала», но и для всех любителей футбола. Он один из немногих игроков, которых любит весь мир»
113 минут назад
Литвинов считает, что Угальде может заиграть в Англии и «ПСЖ»: «Спокойно. Сами видели, что он сделал осенью. Манфред может выступать в топ-команде»
532 минуты назад
Аморим о Магуайре: «Снова стал лидером. Мы должны хвалить его больше, чем меня. Он был болен перед последней игрой и мертв в конце – этого я хочу от каждого игрока»
533 минуты назад
«Золотые медали на «Спартак» вешать рано – старт сезона они провалили. «Зенит» и «Краснодар» более надежны». Смородская о красно-белых
338 минут назад
Медведев опроверг, что «Ботафого» сделал предложение по Венделу: «Это не так»
245 минут назад
Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»
3сегодня, 08:32
Головин об интенсивности в Европе: «Гораздо выше. После сборной кажется, что здесь футбол быстрее. Нужно время, чтобы адаптироваться»
3сегодня, 08:30
Рекомендуем