Генич о Соболеве в «Зените»: «Модно поддаваться истерии масс, которые кричат об ошибке. Саша – классный игрок. К Венделу в первые полгода возникали вопросы, с Угальде та же история»
27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. На счету нападающего нет результативных действий в Мир РПЛ.
– Соболев – трансферная ошибка «Зенита»?
– Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц.
Понятно, что уровень лиги упал, а Саша – классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили – неуверенность, не забил, два, три, четыре.
Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.
Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся.
С Угальде та же история – ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся.
У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать, – отметил комментатор «Матч ТВ».
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