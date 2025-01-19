«Вот это яйца у тебя!» Игроки «Реала» были впечатлены мужеством и игрой освистанного Тчуамени против «Сельты» (Marca)

Футболисты «Реала» впечатлены мужеством Орельена Тчуамени.

Полузащитник был освистан перед игрой команды с «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании на «Сантьяго Бернабеу ». Звуки недовольства были слышны также по ходу первого тайма.

Marca передает, что партнеры француза, впечатленные его игрой, во время перерыва сказали: «Вот это яйца у тебя!»

После игры нечто подобное прозвучало вновь.

Подчеркивается, что игроки «Реала » ценят Тчуамени, вынужденного проводить матчи на непривычной позиции, его профессионализм и готовность принять свою роль без жалоб.

Тчуамени о футболистах: «Нас любят и ненавидят одновременно, такое впечатление. Самое сложное – сосредоточиться на главном с учетом того, что происходит вокруг»