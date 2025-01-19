«Вот это яйца у тебя!» Игроки «Реала» были впечатлены мужеством и игрой освистанного Тчуамени против «Сельты» (Marca)
Футболисты «Реала» впечатлены мужеством Орельена Тчуамени.
Полузащитник был освистан перед игрой команды с «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании на «Сантьяго Бернабеу». Звуки недовольства были слышны также по ходу первого тайма.
Marca передает, что партнеры француза, впечатленные его игрой, во время перерыва сказали: «Вот это яйца у тебя!»
После игры нечто подобное прозвучало вновь.
Подчеркивается, что игроки «Реала» ценят Тчуамени, вынужденного проводить матчи на непривычной позиции, его профессионализм и готовность принять свою роль без жалоб.
Тчуамени о футболистах: «Нас любят и ненавидят одновременно, такое впечатление. Самое сложное – сосредоточиться на главном с учетом того, что происходит вокруг»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем