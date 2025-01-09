Тчуамени заменен после удара в голову плечом от Ларина. Хавбек «Реала» сразу ушел в раздевалку

У Орельена Тчуамени возникли проблемы со здоровьем в Суперкубке Испании.

Полузащитник «Реала » в начале второго тайма полуфинальной игры против «Мальорки» получил удар плечом в голову от нападающего Кайла Ларина . Это произошло во время борьбы футболистов за верховой мяч.

Француз упал на газон и некоторое время не поднимался. После оказания медицинской помощи он покинул поле – вместо Орельена вышел Рауль Асенсио . Тчуамени сразу направился в раздевалку.