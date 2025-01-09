Тчуамени заменен после удара в голову плечом от Ларина. Хавбек «Реала» сразу ушел в раздевалку
У Орельена Тчуамени возникли проблемы со здоровьем в Суперкубке Испании.
Полузащитник «Реала» в начале второго тайма полуфинальной игры против «Мальорки» получил удар плечом в голову от нападающего Кайла Ларина. Это произошло во время борьбы футболистов за верховой мяч.
Француз упал на газон и некоторое время не поднимался. После оказания медицинской помощи он покинул поле – вместо Орельена вышел Рауль Асенсио. Тчуамени сразу направился в раздевалку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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