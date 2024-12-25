Тчуамени о футболистах: «Нас любят и ненавидят одновременно, такое впечатление. Самое сложное – сосредоточиться на главном с учетом того, что происходит вокруг»

Орельен Тчуамени высказался о противоречивом отношении к футболистам.

В подкасте The Bridge Тчуамени спросил у французского актера Омара Си совет о том, как переключаться между личной и профессиональной жизнью и «стать невосприимчивым ко всему, что происходит вокруг».

«Дома это я, Орельен Тчуамени . Но когда я выхожу на поле, немного похоже на то, что я на сцене. Это другой персонаж.

Потому что на самом деле, когда мы смотрим на футбол и на многие другие сферы, самое сложное – не то, что мы делаем, а сосредоточиться на главном со всем, что происходит вокруг.

Когда общаешься с журналистами, в определенные моменты ты косноязычен, потому что есть вещи, о которых нельзя говорить. Это факт.

Во Франции это во многом так [что игрок не должен проявлять индивидуальность]. У меня такое впечатление, что нас любят и ненавидят одновременно», – сказал полузащитник «Реала » и сборной Франции.