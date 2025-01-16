Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
Болельщики «Реала» выразили недовольство тренером и некоторыми футболистами.
Сегодня мадридцы играют против «Сельты» в Кубке Испании на «Сантьяго Бернабеу».
Журналист Марио Кортегана передает, что во время представления «Реала» фанаты громко свистели, услышав некоторые фамилии. Так, зрители негативно отреагировали на Орельена Тчуамени и Карло Анчелотти. Также был свист после того, как диктор назвал Ферлана Менди, хотя и не такой громкий.
В предыдущем матче «Реал» был разгромлен «Барселоной» со счетом 2:5 в Суперкубке Испании.
«Реал» – «Сельта». Лунин, Мбаппе, Модрич, Винисиус и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Марио Кортеганы
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