Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»

Болельщики «Реала» выразили недовольство тренером и некоторыми футболистами.

Сегодня мадридцы играют против «Сельты» в Кубке Испании на «Сантьяго Бернабеу ».

Журналист Марио Кортегана передает, что во время представления «Реала » фанаты громко свистели, услышав некоторые фамилии. Так, зрители негативно отреагировали на Орельена Тчуамени и Карло Анчелотти . Также был свист после того, как диктор назвал Ферлана Менди , хотя и не такой громкий.

В предыдущем матче «Реал» был разгромлен «Барселоной» со счетом 2:5 в Суперкубке Испании.

«Реал» – «Сельта». Лунин, Мбаппе, Модрич, Винисиус и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:30