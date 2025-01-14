«Тчуамени не убеждает ни на одной из позиций. Он немного не дотягивал до нужного уровня с момента перехода в «Реал». Миятович о французе
Предраг Миятович недоволен игрой Орельена Тчуамени в «Реале».
Французский футболист может сыграть в центре полузащиты или обороны.
«Давайте называть вещи своими именами, Тчуамени не убеждает ни на одной из позиций.
Это игрок, на которого возлагались определенные ожидания и который очень хорошо играл за сборную Франции, но с тех пор, как он перешел в «Реал Мадрид», он немного не дотягивал [до нужного уровня]», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире программы El Larguero.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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