Тчуамени о Маффео: «У Реала» с ним проблемы в каждом матче. Не хотим говорить об этом парне – именно этого он хочет»

Орельен Тчуамени заявил, что у «Реала» проблемы с Пабло Маффео в каждом матче.

Хавбек «Мадрида » высказался после полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

«У нас с ним проблемы в каждом матче. Конфликт между Винисиусом и Маффео? Мы знаем об этом, но это неважно. Не хотим говорить об этом парне, потому что это именно то, чего он хочет», – сказал Тчуамени .

«Реал» вышел на «Барсу» в финале Суперкубка. Джуд забил, Маффео не нокаутировал Винисиуса