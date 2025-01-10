Тчуамени о Маффео: «У Реала» с ним проблемы в каждом матче. Не хотим говорить об этом парне – именно этого он хочет»
Орельен Тчуамени заявил, что у «Реала» проблемы с Пабло Маффео в каждом матче.
Хавбек «Мадрида» высказался после полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).
«У нас с ним проблемы в каждом матче. Конфликт между Винисиусом и Маффео? Мы знаем об этом, но это неважно. Не хотим говорить об этом парне, потому что это именно то, чего он хочет», – сказал Тчуамени.
«Реал» вышел на «Барсу» в финале Суперкубка. Джуд забил, Маффео не нокаутировал Винисиуса
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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