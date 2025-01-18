«Реал» – лучший клуб 2024 года по версии IFFHS. «Мадрид» получил приз в пятый раз
«Реал» возглавил рейтинг лучших команд 2024 года по версии IFFHS.
Команда Карло Анчелотти заняла первое место в списке из 700 клубов, подготовленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Об этом «сливочные» упомянули у себя на сайте.
«Мадрид» стал лучшим по версии IFFHS в пятый раз – в прошлый раз это происходило в 2000, 2002, 2014 и 2017 годах.
В 2024 году «Реал» выиграл 5 трофеев: Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
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