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Ямаль, Беллингем, Холанд, Кейн, Симон и Кроос – в сборной Европы за 2024 год от IFFHS

IFFHS представила символическую сборную Европы.

В команду УЕФА, составленную Международной федерацией футбольной истории и статистики по итогам 2024 года, были включены:

вратарь: Унаи СимонАтлетик»);

защита: Вильям СалибаАрсенал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль («Реал»);

полузащита: Тони Кроос («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Родри («Манчестер Сити»);

нападение: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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