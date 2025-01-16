Ямаль, Беллингем, Холанд, Кейн, Симон и Кроос – в сборной Европы за 2024 год от IFFHS
IFFHS представила символическую сборную Европы.
В команду УЕФА, составленную Международной федерацией футбольной истории и статистики по итогам 2024 года, были включены:
– вратарь: Унаи Симон («Атлетик»);
– защита: Вильям Салиба («Арсенал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль («Реал»);
– полузащита: Тони Кроос («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Родри («Манчестер Сити»);
– нападение: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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