Родри, Холанд, Ямаль, Винисиус и еще 4 игрока «Реала» – в сборной 2024 года по версии IFFHS
Объявлена сборная лучших игроков 2024 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших футболистов года, расставив их по схеме 4-3-3.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал Мадрид»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал Мадрид»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);
Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»), Тони Кроос (Германия, «Реал Мадрид»);
Нападающие: Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»).
Опубликовал: Михаил Большаков
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