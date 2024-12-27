  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри, Холанд, Ямаль, Винисиус и еще 4 игрока «Реала» – в сборной 2024 года по версии IFFHS
22

Родри, Холанд, Ямаль, Винисиус и еще 4 игрока «Реала» – в сборной 2024 года по версии IFFHS

Объявлена сборная лучших игроков 2024 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших футболистов года, расставив их по схеме 4-3-3.

ВратарьЭмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

ЗащитникиДани Карвахаль (Испания, «Реал Мадрид»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал Мадрид»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»), Тони Кроос (Германия, «Реал Мадрид»);

Нападающие: Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»).

Опубликовал: Михаил Большаков
logoIFFHS
logoСборная Аргентины по футболу
logoЭмилиано Мартинес
logoРодри
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoАльфонсо Дэвис
logoМанчестер Сити
logoДаниэль Карвахаль
logoЭрлинг Холанд
logoРубен Диаш
logoАстон Вилла
logoАнтонио Рюдигер
logoсборная Норвегии по футболу
logoРеал Мадрид
рейтинги
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoТони Кроос
logoЛамин Ямаль
logoДжуд Беллингем
logoБавария
logoСборная Португалии по футболу
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS. Де Брюйне – 2-й, Месси – 5-й, Хамес – 8-й
6319 декабря, 16:20
Мартинес признан вратарем года по версии IFFHS. Мамардашвили – 3-й, Лунин и Зоммер делят 6-е место
5817 декабря, 22:59
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер – 2-й, Гави – 3-й, Эндрик – 5-й
4817 декабря, 22:13
Родри признан IFFHS игроком года. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й
6913 декабря, 16:56
Рекомендуем
Главные новости
Каталонский политик Руфиан о Ямале: «Он является объектом критики и нападок от фашистов. Это всегда вызывает у меня сопереживание»
17 минут назад
Мостовой об Абаскале: «Пришел в «Спартак» по объявлению, 2 года чудил, а на заработанном будет отдыхать еще лет 10. Забудьте о нем, есть футбольные люди»
2121 минуту назад
Часть читателей Спортса’’ нашли чит в Аэрофутболе и теперь побеждают даже за «Янг Бойз». Попробуйте и вы
34 минуты назадСпецпроект
Аморим о голах со стандартов: «МЮ» не может плакать по этому поводу, но может делать то же самое с противником. Мы должны изучить и копировать их – это моя цель»
842 минуты назад
Мостовой о Соболеве: «Он не разучился играть в футбол. Уверен, его прорвет весной»
15сегодня, 14:30
После танца из Fortnite удалили хавбека «Уотфорда» Баа. Он отпраздновал гол партнера на 95-й и получил вторую желтую
16сегодня, 14:24Фото
Постекоглу о сравнении работы тренера и премьер-министра: «Сарказм и иронию не воспринимают в Англии, если люди действительно верят, что я говорил серьезно»
8сегодня, 14:06
«МЮ» запрашивал информацию по Осимхену. Трансфер зимой не ожидается, форвард намерен доиграть сезон в «Галатасарае»
8сегодня, 13:47
Рубен Аморим: «Тренер «МЮ» никогда не может чувствовать себя в безопасности. Я здесь месяц, у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем»
50сегодня, 13:46
«Фенербахче» хочет арендовать Феликса, Моуринью убеждает его перейти. «Челси» купил Жоау за 50+5 млн евро летом
24сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Тюрам о любимой музыке и аниме: «Вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли. Люблю Dragon Ball Z и «Капитана Цубасу»
1через 10 минут
Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»
935 минут назад
Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»
859 минут назад
РФС передал экипировку на 43 млн рублей спортшколам Белгородской и Курской областей: «Несмотря на все трудности жизни, люди продолжают заниматься футболом, продолжим помогать»
4сегодня, 14:18
«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд
2сегодня, 13:59
Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»
15сегодня, 13:29
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
7сегодня, 13:08
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
11сегодня, 13:00
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
12сегодня, 12:54
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
6сегодня, 12:39
Рекомендуем