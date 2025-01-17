Глава RFEF извинился перед членами семей «Мальорки» за поведение саудовцев на Суперкубке: «Надеемся, подобные ситуации больше не повторятся»

Королевская испанская футбольная федерация извинилась перед «Мальоркой».

После полуфинала Суперкубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом » (0:3) члены семей игроков команды с Балеарских островов рассказали об издевательствах со стороны саудовских болельщиков: «Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». «Мальорка» начала сбор доказательств случившегося.

«Я должен извиниться перед всеми болельщиками «Мальорки», которые приехали туда, а их было около 100 человек.

Они были более чем в 5000 км от дома, и, по имеющейся у нас информации, на выезде со стадиона возникла какая-то проблема. Поэтому я приношу извинения и сожалею, что они пережили трудные моменты.

Этот розыгрыш [Суперкубка] оказался очень успешным, поскольку, вероятно, стал одним из самых популярных среди тех, что мы проводили в Саудовской Аравии. И мы надеемся вернуться туда, надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся», – заявил новый президент RFEF Рафаэль Лузан.

«Лапали женщин, издевались. Мы туда не вернемся». «Мальорка» в шоке от саудовских фанатов