Глава саудовской лиги осудил приставания к болельщицам «Мальорки»: «Это не отражает нас как нацию. Сотни тысяч иностранцев наслаждаются дружелюбной к семьям и женщинам атмосферой»

Глава саудовской лиги осудил приставания к болельщицам «Мальорки».

«Мальорка» проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Джидде. После матча стало известно, что саудовские болельщики вели себя непристойно – «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали».

– Я думаю, вы знаете, что произошло в матче между «Мадридом» и «Мальоркой». Что вы думаете, насколько Саудовская Аравия обеспокоена подобными событиями?

– Первое, что я хочу сказать: я осуждаю произошедшее. Само собой, власти проводят расследование, чтобы понять, что произошло.

Однако мы опечалены этой ситуацией. Особенно сейчас, когда мы видим огромное количество мероприятий, организованных у нас в стране как с участием клубов Ла Лиги, так и других команд.

Сотни тысяч иностранцев приехали и насладились безопасной, дружелюбной к семьям и женщинам атмосферой, и мы продолжаем двигаться в этом направлении.

Жаль, что так произошло. Власти ведут расследование. Это не отражает то, кем мы являемся как нация.

– Учитывая, что чемпионат мира 2034 года примете вы, какие цели ставят перед собой лига и Саудовская Аравия к тому времени?

– Как саудовец я не могу не гордиться тем, что мы примем чемпионат мира – это мечта, ставшая реальностью.

Это гарантирует, что инвестиции и развитие футбольной экосистемы будут колоссальными, Саудовская Аравия обещает сделать этот чемпионат мира уникальным.

Некоторые стадионы уже построены. Все готово для проведения исторического чемпионата мира. Нас ждет огромное развитие – в плане игроков, инфраструктуры, конкуренции, маркетинга... Все это принесет пользу лиге, – заявил генеральный директор лиги Омар Мугарбель.

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