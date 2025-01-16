Саудовская Аравия хочет включить женский Суперкубок Испании в контракт о проведении мужского турнира еще на 5 лет
Ранее новый президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан заявил: «Мы работаем над идеей развития женского футбола здесь. Я пока не могу подтвердить, но почему бы не провести женский Суперкубок Испании в Саудовской Аравии».
По данным Relevo, это не инициатива испанской стороны или лично Лузана. Речь идет о требовании со стороны саудовцев, причем оно может иметь ключевое значение в вопросе продления действующего соглашения с RFEF о проведении мужского Суперкубка в азиатской стране еще на пять лет.
Напомним, после полуфинала Суперкубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом» (0:3) члены семей игроков команды с Балеарских островов рассказали об издевательствах со стороны саудовских болельщиков: «Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». «Мальорка» начала сбор доказательств случившегося.
«Лапали женщин, издевались. Мы туда не вернемся». «Мальорка» в шоке от саудовских фанатов
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