Фанаты «Мальорки» о поведении саудовских болельщиков на Суперкубке: «Призываем RFEF и CSD публично извиниться. Болельщицы и семьи игроков боялись за свою безопасность»

Фанаты «Мальорки» потребовали извинений за поведение саудовских болельщиков.

8 января «Мальорка» уступила «Реалу » в полуфинале Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии. После матча члены семей игроков клуба рассказали об издевательствах со стороны саудовских болельщиков: «Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». «Мальорка» начала сбор доказательств случившегося.

Объединение Moviment Mallorquinista, насчитывающее более 6000 болельщиков клуба, выступило с заявлением по поводу инцидентов, в котором потребовало публичных извинений со стороны Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Высшего совета по спорту (CSD) и возмещения ущерба пострадавшим. Под обращением подписались уже более тысячи человек.

«Те немногие болельщики, которые тратят деньги и силы на выезд в другую страну, могут стать жертвами нарушений основных прав и опасных ситуаций, которые допускают местные власти.

От имени движения мы хотим подать официальную жалобу в RFEF и CSD в связи с событиями, произошедшими в прошлый четверг на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» и за его пределами. Болельщики и члены семей игроков «Мальорки» подверглись домогательствам со стороны местных болельщиков. В некоторых случаях они даже боялись за свою безопасность и физическую неприкосновенность. Также известно о сексуальных домогательствах к болельщицам «Мальорки».

Мы считаем, что эти факты не могут остаться безнаказанными. Мы призываем RFEF и CSD немедленно осудить эти факты и принести публичные извинения», – говорится в заявлении.

«Лапали женщин, издевались. Мы туда не вернемся». «Мальорка» в шоке от саудовских фанатов