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  • «Неразумные животные. Требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах
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«Неразумные животные. Требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах

Кике Дардер назвал саудовских болельщиков «неразумными животными».

Ранее отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера рассказал о происходившем после окончания матча с «Реалом» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в Саудовской Аравии. По его словам, по пути к автобусу, по обе стороны от болельщиков «Мальорки» образовался коридор из людей, которые «насмехались и издевались» над ними и «лапали женщин».

«Это была осада неразумных животных, которые затем требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас. Они проявляют полное отсутствие уважения к нам, постоянно снимая на камеру и фотографируя, лапая женщин...

Лично я не боялся, но никогда не знаешь, что может случиться. Женщины были действительно напуганы. Мы были беззащитны 15 или 20 минут.

Добраться до автобуса было спасением, потому что я не видел конца, это была постоянная осада. Я видел нецивилизованных людей, неразумных животных, которые на нас нападали.

Это было сюрреалистично. Я никогда не испытывал ничего подобного», – заявил Кики Дардер.

«Саудовцы нас трогали, фотографировали – это постыдно, я бросила телефон в одного из них. Их были тысячи, и никого для защиты нас». Жена игрока «Мальорки» о матче с «Реалом»

Глава саудовской лиги осудил приставания к болельщицам «Мальорки»: «Это не отражает нас как нацию. Сотни тысяч иностранцев наслаждаются дружелюбной к семьям и женщинам атмосферой»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoМальорка
logoРеал Мадрид
болельщики
происшествия
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
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