«Курс евро к рублю просто огромный и все время поднимается вверх. Это немного раздражает». Хавбек «Оренбурга» Башич о зарплате в рублях

Игрок «Оренбурга» заявил, что его раздражает курс евро к рублю.

– Отслеживаете курс евро к рублю?

– Да (смеется). Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов.

Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза. Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии.

А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.

– Но у вас же зарплата в евро?

– Нет, в рублях, – сказал 22-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Башич .

Отметим, что на 17 января Центробанк РФ установил курс за один евро – 104,86 рубля.