«Курс евро к рублю просто огромный и все время поднимается вверх. Это немного раздражает». Хавбек «Оренбурга» Башич о зарплате в рублях
Игрок «Оренбурга» заявил, что его раздражает курс евро к рублю.
– Отслеживаете курс евро к рублю?
– Да (смеется). Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов.
Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза. Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии.
А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.
– Но у вас же зарплата в евро?
– Нет, в рублях, – сказал 22-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Башич.
Отметим, что на 17 января Центробанк РФ установил курс за один евро – 104,86 рубля.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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