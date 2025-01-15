«Оренбург» продал Переса «Серро Портеньо». Трансфер защитника оценен в 1,5 млн евро и бонусы

Матиас Перес покинул «Оренбург».

Клуб официально объявил о переходе защитника в парагвайский «Серро Портеньо».

Ранее сообщалось , что с учетом всех бонусов, «Оренбург» может заработать на трансфере аргентинца более 1,5 млн евро.

Матиас провел за «Оренбург» 57 матчей, в которых отметился 10 голами. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .