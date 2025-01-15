«Оренбург» продал Переса «Серро Портеньо». Трансфер защитника оценен в 1,5 млн евро и бонусы
Матиас Перес покинул «Оренбург».
Клуб официально объявил о переходе защитника в парагвайский «Серро Портеньо».
Ранее сообщалось, что с учетом всех бонусов, «Оренбург» может заработать на трансфере аргентинца более 1,5 млн евро.
Матиас провел за «Оренбург» 57 матчей, в которых отметился 10 голами. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем