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Юран про цены: «Да, подросли, но что нам с этим делать? Отношусь с пониманием – инфляция. Ничего страшного – все устаканится»

Сергей Юран заявил, что с пониманием относится к росту цен.

«Мой Новый год невозможен без оливье, холодца – это определяющие блюда. Мандарины и апельсины – тоже обязательно. Все это должно присутствовать на столе, а остальное – не сильно важно.

Я обычный нормальный человек и обращаю внимание на цены. Да, они подросли, но что нам с этим делать? А так не было такого, чтобы удивился цене на что-то.

Да, подросли цены, но отношусь с пониманием – инфляция. Ничего страшного – все устаканится», – сказал бывший главный тренер «Пари НН» Юран.

Юран об итогах 2024 года: «Футбол у нас есть, сборная играет. Мы живем полноценно, болельщик на стадионе. Собаки лают, караван идет»

Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
деньги
Политика
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