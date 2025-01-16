Малых о словах футболистов про 30 тысяч рублей в месяц: «Это нереально. Чего они лепят? У каждого брендовая сумка. На 30 тысяч купили?»

Андрей Малых заявил, что прожить на 30 тысяч рублей в месяц нереально.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

Защитник ЦСКА Данил Круговой тоже смог бы прожить на эту сумму – при условии жизни на базе и без семьи.

– Как реагируешь, когда футболисты говорят про то, что могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц?

– Это нереально. Чего они лепят? Может, не учитывают ипотеку и кредиты, только кофе и еду.

А так, у них у каждого брендовая сумка. Хотите сказать, на 30 тысяч в месяц купили? – сказал защитник «Оренбурга».