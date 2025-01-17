Пеп о реакции на 10-летний контракт Холанда: «Можете повторить? Вы уверены?» Может, погода в Манчестере лучше, чем в Норвегии. И он понимает, что лучшего места нет»
Пеп Гвардиола высказался о новом контракте Эрлинга Холанда.
– За 10 лет может произойти многое, дело в уверенности и доверии.
Возможно, погода здесь лучше, чем в Норвегии. Он любит «Ман Сити» и АПЛ. Он понимает, что лучшего места не найти.
– Что сказали, когда вам сообщили, что Холанд подписывает контракт на 10 лет?
– Вы можете повторить? Вы уверены? Это хорошая новость, – сказал тренер «Ман Сити» Гвардиола.
😲 Новый контракт Холанда с «Сити» – на 10 лет! Все о необычной сделке
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Саймона Стоуна в X
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