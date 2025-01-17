Пеп о десятилетнем контракте Холанда: «Доказательство доверия к «Сити». Найти такого игрока очень сложно, почему бы не попытаться удержать его? Нет ощущения, что снизит свой уровень»

Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Эрлинга Холанда с «Ман Сити».

Клуб официально объявил о новом соглашении с 24-летним форвардом. Срок – до 2034 года.

«Вы когда-нибудь видели, как игрок подписывает десятилетний контракт?» Он приехал из Норвегии – возможно, здесь [в Англии] погода лучше. Он прекрасно устроился, он любит клуб, людей, которые его окружают, Премьер-лигу. Он любит жить здесь, с женой и отцом. Лучшего места в ближайшие десять лет не найти. Поэтому он и его семья решили остаться.

Он особенный игрок, найти такого, как Эрлинг, очень сложно. Если он у вас есть, почему бы не попытаться удержать его? Если он продолжит набирать такие же показатели, да [он может побить рекорды]. Это будет зависеть от команды и от него самого.

Это исключительная новость для клуба – когда игрок решает подписать беспрецедентный контракт, это показывает, как сильно он хочет быть здесь.

В противном случае агенты говорят: «Подпиши на один или два года, за десять лет может произойти многое». Это доказательство доверия к клубу.

У меня нет ощущения, что он [снизит свой уровень], получив такой контракт. Он любит играть и очень любит соревноваться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Холанд о новом контракте: «Теперь я «горожанин», несмотря ни на что. «Ман Сити» – особенный клуб. Хочу стать лучше»

Бегиристайн о продлении Холанда: «Один из лучших форвардов, будет совершенствоваться под руководством Пепа. Оставит невероятное наследие в «Сити», если будет усердно работать»