Холанд продлил контракт с «Сити» до 2034 года. Букмекеры уверены, что он выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры
Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.
Букмекер «Тенниси» считает, что норвежец выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры – на это можно поставить за 1.35. Коэффициент 2.95 дают на то, что Холанд ни разу не выиграет эту награду.
Холанд занял 5-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2024. Награду получил его одноклубник Родри.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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