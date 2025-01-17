Холанд продлил контракт с «Сити» до 2034 года. Букмекеры уверены, что он выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры

Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.

Букмекер «Тенниси» считает, что норвежец выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры – на это можно поставить за 1.35. Коэффициент 2.95 дают на то, что Холанд ни разу не выиграет эту награду.

Холанд занял 5-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2024. Награду получил его одноклубник Родри.

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