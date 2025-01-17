3.50 – Холанд побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ. Его контракт с «Сити» действует еще 10 лет
Букмекеры оценили вероятность падения рекорда Алана Ширера по голам в чемпионате Англии.
Экс-игрок «Ньюкасла» и «Блэкберна» забил за время игры в АПЛ 260 голов – это рекорд лиги.
Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд забил 79 мячей в чемпионате Англии. 17 января он продлил контракт с клубом до 2034 года.
Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что Холанд побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ. Это соответствует вероятности в 29%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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