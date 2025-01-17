Гвардиола о Холанде и Месси: «Никто не похож на Лео, но Эрлинг на том же уровне результативности. У них, Роналду и Мбаппе потрясающая статистика»

Пепа Гвардиолу попросили рассказать о сходстве Эрлинга Холанда с Лионелем Месси.

«Нет никого, кто был бы как Месси. Он футболист другого типа. Если говорить о забитых голах, то Эрлинг на таком же уровне, но нет никого, кто был бы похож на Месси .

Лео, как и Криштиану , я бы сказал, 14-15 лет постоянно забивал огромное количество голов и доходил до заключительных этапов различных турниров.

Эрлинг – игрок другого типа, и все об этом знают. Но у них есть общее в плане результативности. Однако это не имеет значения, все трое, а также, возможно, Мбаппе демонстрируют потрясающую статистику. Все они игроки топ-уровня.

Лео может играть на разных позициях и создавать моменты для партнеров. Его ни с кем нельзя сравнить. И я думаю, что Роналду был очень, очень близок», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».