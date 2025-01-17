Слот о «Сити», «Челси» и «МЮ»: «Ливерпуль» все еще может конкурировать с клубами, тратящими невероятное количество денег. Мы очень довольны командой»
Главного тренера мерсисайдцев попросили прокомментировать подписание нового десятилетнего контракта Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что контракт стал одним из самых крупных в истории спорта. По нему норвежец будет зарабатывать больше всех в АПЛ – примерно 500 000 фунтов в неделю без учета премий.
«Мы знаем, насколько хороши мы должны быть каждый день, чтобы конкурировать в этой лиге. Дело не только в клубе, о котором вы говорите. «Челси» также потратил 1,2 миллиарда фунтов, и «Юнайтед» потратил невероятную сумму.
Каждая команда тратит здесь много денег, поэтому так интересно быть частью этой лиги. В некоторые сезоны этот клуб [«Ливерпуль»] тратит немного больше, в остальные сезоны другие клубы тратят немного больше.
Вот что делает эту лигу такой интенсивной и сложной для победы. Но это и причина, по которой мы все хотим быть здесь, вы хотите соревноваться с лучшими и против лучших. Мы очень довольны командой, которая у нас есть на данный момент. Мы все еще можем конкурировать со всеми этими командами, которые тратят невероятное количество денег», – заявил тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
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