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Слот о «Сити», «Челси» и «МЮ»: «Ливерпуль» все еще может конкурировать с клубами, тратящими невероятное количество денег. Мы очень довольны командой»

Арне Слот высказался об успехе «Ливерпуля» на фоне больших трат других клубов.

Главного тренера мерсисайдцев попросили прокомментировать подписание нового десятилетнего контракта Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что контракт стал одним из самых крупных в истории спорта. По нему норвежец будет зарабатывать больше всех в АПЛ – примерно 500 000 фунтов в неделю без учета премий.

«Мы знаем, насколько хороши мы должны быть каждый день, чтобы конкурировать в этой лиге. Дело не только в клубе, о котором вы говорите. «Челси» также потратил 1,2 миллиарда фунтов, и «Юнайтед» потратил невероятную сумму.

Каждая команда тратит здесь много денег, поэтому так интересно быть частью этой лиги. В некоторые сезоны этот клуб [«Ливерпуль»] тратит немного больше, в остальные сезоны другие клубы тратят немного больше.

Вот что делает эту лигу такой интенсивной и сложной для победы. Но это и причина, по которой мы все хотим быть здесь, вы хотите соревноваться с лучшими и против лучших. Мы очень довольны командой, которая у нас есть на данный момент. Мы все еще можем конкурировать со всеми этими командами, которые тратят невероятное количество денег», – заявил тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
logoЧелси
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logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
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