Алонсо о судействе в матче с «Реалом»: «Печально, что допускаются ошибки, если там столько арбитров вместе с ВАР. Сейчас больше средств, чтобы принять правильное решение»

Маркос Алонсо высказался о судейских ошибках в матче с «Реалом».

«Сельта» уступила «Мадриду» (2:5, доп.вр.) в 1/8 финала Кубка Испании. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

«Именно они принимают решения и имеют больше средств, чем когда-либо, чтобы принять правильное решение и не ошибиться. Жаль, если на самом деле так много действий, как мне сказали, были неправильными.

Печально, что допускаются такие ошибки, если там столько арбитров, с ВАР и всем остальным. Но мне не нравится говорить о судьях, оставляю это вам», – сказал защитник «Сельты».

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