Алонсо о судействе в матче с «Реалом»: «Печально, что допускаются ошибки, если там столько арбитров вместе с ВАР. Сейчас больше средств, чтобы принять правильное решение»
«Сельта» уступила «Мадриду» (2:5, доп.вр.) в 1/8 финала Кубка Испании. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.
«Именно они принимают решения и имеют больше средств, чем когда-либо, чтобы принять правильное решение и не ошибиться. Жаль, если на самом деле так много действий, как мне сказали, были неправильными.
Печально, что допускаются такие ошибки, если там столько арбитров, с ВАР и всем остальным. Но мне не нравится говорить о судьях, оставляю это вам», – сказал защитник «Сельты».
Эндрик ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Старфельту. Судья не наказал форварда «Реала» – на 108-й он вывел мадридцев вперед и затем сделал дубль
Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»
Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке
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