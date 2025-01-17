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Экс-судья Фернандес считает, что за контакт Лунина и Сведберга нужно было ставить пенальти в ворота «Реала», за попадание мяча в руку Рюдигеру – нет

Экс-судья Павел Фернандес оценил спорные эпизоды в матче «Реала».

Вчера мадридцы одержали победу над «Сельтой» (5:2 после экстра-таймов) в 1/8 финала Кубка Испании.

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».

«В режиме реального времени мне это не показалось пенальти. Только на последнем повторе видно, что это явный одиннадцатиметровый», – заявил бывший судья.

Также эксперт высказался о попадании мяча в руку защитника «Мадрида» Антонио Рюдигера в штрафной «Реала».

«Рука немца сильно поднята и находится в естественном положении. Это не требует наказания», – отметил Фернандес.

Фото: скриншот трансляции

Экс-судья Итурральде о контакте Лунина и Сведберга в штрафной «Реала»: «Это пенальти для меня. ВАР посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт с Луниным»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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