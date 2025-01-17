Экс-судья Фернандес считает, что за контакт Лунина и Сведберга нужно было ставить пенальти в ворота «Реала», за попадание мяча в руку Рюдигеру – нет
Вчера мадридцы одержали победу над «Сельтой» (5:2 после экстра-таймов) в 1/8 финала Кубка Испании.
На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.
Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».
«В режиме реального времени мне это не показалось пенальти. Только на последнем повторе видно, что это явный одиннадцатиметровый», – заявил бывший судья.
Также эксперт высказался о попадании мяча в руку защитника «Мадрида» Антонио Рюдигера в штрафной «Реала».
«Рука немца сильно поднята и находится в естественном положении. Это не требует наказания», – отметил Фернандес.
Фото: скриншот трансляции
Экс-судья Итурральде о контакте Лунина и Сведберга в штрафной «Реала»: «Это пенальти для меня. ВАР посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт с Луниным»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий