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Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Гюлера в матче с «Сельтой»: «Когда «Мадрид» страдает от плохого судейства, никто не задает вопросы. Поражает разница в обращении»

Клубное телевидение «Реала» недовольно судейством в матче с «Сельтой».

Мадридцы одержали победу над «Сельтой» (5:2 после экстра-таймов) в 1/8 финала Кубка Испании. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

На 78-й минуте гол Арды Гюлера был отменен после проверки ВАР, что не понравилось клубному телевидению «Мадрида». 

«Я не верю, что был офсайд. Для меня это должно быть засчитано.

Когда «Реал» страдает от плохого судейства, никто не задает вопросы. Меня поражает эта разница в обращении. Просто сказка», – заявил директор RMTV Хесус Алькайде.

Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Defensa Central
logoРеал Мадрид
Хосе Мунуэра Монтеро
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