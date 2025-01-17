Экс-судья Итурральде о контакте Лунина и Сведберга в штрафной «Реала»: «Это пенальти для меня. ВАР посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт с Луниным»

Экс-судья Итурральде считает, что в ворота «Реала» надо было назначить пенальти.

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Сельта » в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом , в результате которого швед упал на газон.

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу » развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».

«Для меня это пенальти.

ВАР (Алехандро Эрнандес Эрнандес – Спортс’‘) посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт, именно он нашел [руки] Лунина», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).