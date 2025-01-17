Экс-судья Итурральде о контакте Лунина и Сведберга в штрафной «Реала»: «Это пенальти для меня. ВАР посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт с Луниным»
На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Сельта» в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.
Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».
«Для меня это пенальти.
ВАР (Алехандро Эрнандес Эрнандес – Спортс’‘) посчитал, что игрок «Сельты» инициировал контакт, именно он нашел [руки] Лунина», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
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