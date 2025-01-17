Аршавин о «Спартаке»: «Нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля – «восьмерка» или «шестерка», возможно, защитники на края»

Андрей Аршавин назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку».

«То, как «Спартак » заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля.

Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой неудовлетворены. Если смогут его куда‑то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему.

И в центр поля я бы искал «восьмерку» или «шестерку». По защите – возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Аршавин .