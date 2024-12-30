Аршавин не включил «Спартак» в тройку лучших клубов в 2024-м: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» – основные команды»

Андрей Аршавин назвал тройку лучших команд РПЛ в 2024 году.

«В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то «Зенит» хорошо играл, где-то «Динамо », а где-то «Краснодар ». Это три основные команды», – сказал бывший нападающий сборной России.

По итогам прошлого сезона Мир РПЛ «Спартак » занял 5-е место. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в соответствующем порядке вошли в тройку.

В нынешнем сезоне после 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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