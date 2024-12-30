Аршавин не включил «Спартак» в тройку лучших клубов в 2024-м: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» – основные команды»
Андрей Аршавин назвал тройку лучших команд РПЛ в 2024 году.
«В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то «Зенит» хорошо играл, где-то «Динамо», а где-то «Краснодар». Это три основные команды», – сказал бывший нападающий сборной России.
По итогам прошлого сезона Мир РПЛ «Спартак» занял 5-е место. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в соответствующем порядке вошли в тройку.
В нынешнем сезоне после 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.
Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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