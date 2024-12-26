Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Продавать готовы всем: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву». Но не задешево»

Андрей Аршавин рассказал о политике «Зенита» в отношении воспитанников.

– Некоторые ваши игроки уходили из «Зенита-м» сразу в РПЛ или в ФНЛ. Есть ли кандидаты на уход уже этой зимой?

– Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором «Родины ». Он заинтересован в наших футболистах. Но мы не готовы отдавать их задешево. Сейчас один из игроков уйдет за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку », и «Локомотиву ».

– Но это же «Зенит».

– Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем, – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита ».