Аршавин о переходе сына из «Спартака» в «Зенит»: «Он спартаковец. Пока это малоосуществимо. Если станет суперзвездой, тогда «Зенит» за ним точно придет»

Андрей Аршавин оценил возможность перехода его сына в «Зенит» из «Спартака».

Сын экс-нападающего «Зенита » Арсений занимается футболом в академии московского «Спартака ».

– А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?

– Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков.

Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?

– Вы сказали «пока».

– Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин .