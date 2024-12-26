Аршавин о переходе сына из «Спартака» в «Зенит»: «Он спартаковец. Пока это малоосуществимо. Если станет суперзвездой, тогда «Зенит» за ним точно придет»
Андрей Аршавин оценил возможность перехода его сына в «Зенит» из «Спартака».
Сын экс-нападающего «Зенита» Арсений занимается футболом в академии московского «Спартака».
– А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?
– Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков.
Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?
– Вы сказали «пока».
– Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем