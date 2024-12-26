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Аршавин о переходе сына из «Спартака» в «Зенит»: «Он спартаковец. Пока это малоосуществимо. Если станет суперзвездой, тогда «Зенит» за ним точно придет»

Андрей Аршавин оценил возможность перехода его сына в «Зенит» из «Спартака».

Сын экс-нападающего «Зенита» Арсений занимается футболом в академии московского «Спартака».

А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?

– Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков.

Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?

Вы сказали «пока».

– Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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детский футбол
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