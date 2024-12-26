Аршавин о словах Абаскаля про «Спартак»: «Когда приходит новый тренер, все, что было до него, можно выкинуть в трубу. Багажом можно воспользоваться или все в корне поменять»
Ранее бывший тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Может быть, Абаскаль действительно так считает. Но, по моему мнению, когда приходит новый тренер, с его первого дня работы все, что было до него, можно выкинуть в трубу.
Даже, если говорить условно, чей‑то багаж остается, новый тренер оставляет за собой право воспользоваться им или все в корне поменять. Теперь он ответственен за результат и поэтому все, что было до него, не имеет никакого значения», – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.
«Спартак» занимает 3-е место в таблице текущего сезона Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Командой руководит Деян Станкович.
Мостовой о словах Абаскаля про «Спартак»: «Была бы совесть, молчал бы. Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных. Да, он был недавно, но что от этого багажа осталось?»
Радимов про Абаскаля: «Скучает по России. Бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. А «Спартак» опоздал на год с увольнением мастера»
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