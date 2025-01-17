Диалло сделал первый хет-трик в карьере – за 12 минут в игре «МЮ» с «Саутгемптоном». У вингера 9+7 в 30 матчах сезона

Амад Диалло сделал первый хет-трик в карьере и принес волевую победу «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » дома обыграл «Саутгемптон » (3:1) в 21-м туре АПЛ .

Команда тренера Рубена Аморима уступала в счете до концовки матча. Затем 22-летний вингер забил на 82-й, 90-й и 94-й минутах.

Это первый хет-трик в карьере бывшего игрока «Аталанты». Ранее он делал дубль в игре против ПАОК (2:0) в Лиге Европы. Также у него был дубль за «Сандерленд».

Всего в нынешнем сезоне Диалло провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь .

9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.