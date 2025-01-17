Антони с двух метров не забил «Саутгемптону». Вингер «МЮ» пытался в падении замкнуть прострел Гарначо

Антони не использовал хороший момент в матче с «Саутгемптоном».

На 59-й минуте матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед » организовал контратаку, приведшую к прострелу вингера Алехандро Гарначо вдоль ворот соперника.

Находившийся на дальней штанге Антони попытался отправить мяч в сетку с двух метров, но сделал это в падении. Удар у него не получился, и голкипер Аарон Рэмсдейл поймал мяч.

Комментатор TNT Sports Алли Маккойст был удивлен такой развязкой: «Зачем он начал падать? Идеальный же прострел, просто отправляй мяч в сетку! Это совершенно невероятно. Это железный гол. Шокирующий финал, но хорошая атака».

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports