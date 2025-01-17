Антони с двух метров не забил «Саутгемптону». Вингер «МЮ» пытался в падении замкнуть прострел Гарначо
Антони не использовал хороший момент в матче с «Саутгемптоном».
На 59-й минуте матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» организовал контратаку, приведшую к прострелу вингера Алехандро Гарначо вдоль ворот соперника.
Находившийся на дальней штанге Антони попытался отправить мяч в сетку с двух метров, но сделал это в падении. Удар у него не получился, и голкипер Аарон Рэмсдейл поймал мяч.
Комментатор TNT Sports Алли Маккойст был удивлен такой развязкой: «Зачем он начал падать? Идеальный же прострел, просто отправляй мяч в сетку! Это совершенно невероятно. Это железный гол. Шокирующий финал, но хорошая атака».
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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