«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ