У «МЮ» 1 удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «Саутгемптоном», у гостей – 5. «Святые» ведут благодаря автоголу Угарте

«Саутгемптон» чаще «Манчестер Юнайтед» наносил точные удары в 1-м тайме игры АПЛ.

Команды встречаются на «Олд Траффорд » в 21-м туре чемпионата Англии.

Хозяева до перерыва пробили 10 раз, точно – лишь один. На счету гостей 8 ударов, 5 из которых пришлись в створ. «Саутгемптон » сумел открыть счет на 43-й минуте в результате автогола хавбека Мануэля Угарте .

При этом «МЮ » чаще владел мячом (52,4% против 47,6%), подал больше угловых (3 против 1), но проиграл большую часть верховых единоборств (20% против 80%).