У «МЮ» 1 удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «Саутгемптоном», у гостей – 5. «Святые» ведут благодаря автоголу Угарте
«Саутгемптон» чаще «Манчестер Юнайтед» наносил точные удары в 1-м тайме игры АПЛ.
Команды встречаются на «Олд Траффорд» в 21-м туре чемпионата Англии.
Хозяева до перерыва пробили 10 раз, точно – лишь один. На счету гостей 8 ударов, 5 из которых пришлись в створ. «Саутгемптон» сумел открыть счет на 43-й минуте в результате автогола хавбека Мануэля Угарте.
При этом «МЮ» чаще владел мячом (52,4% против 47,6%), подал больше угловых (3 против 1), но проиграл большую часть верховых единоборств (20% против 80%).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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