«МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года: «Хочу творить историю в этом клубе»
Амад Диалло заключил с «Манчестер Юнайтед» новый контракт.
Соглашение с ивуарийцем рассчитано до 2030 года.
Присоединившись к манкунианцам в 2021-м, вингер провел 50 матчей и забил 9 голов.
«Горжусь тем, что подписал новый контракт. У меня уже были некоторые потрясающие моменты в этом клубе, но впереди их еще много. У меня огромные амбиции, я хочу творить историю в «МЮ», – сказал Диалло.
Изображение: manutd.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
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