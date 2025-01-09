«МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года: «Хочу творить историю в этом клубе»

Амад Диалло заключил с «Манчестер Юнайтед» новый контракт.

Соглашение с ивуарийцем рассчитано до 2030 года.

Присоединившись к манкунианцам в 2021-м, вингер провел 50 матчей и забил 9 голов.

«Горжусь тем, что подписал новый контракт. У меня уже были некоторые потрясающие моменты в этом клубе, но впереди их еще много. У меня огромные амбиции, я хочу творить историю в «МЮ», – сказал Диалло.

Изображение: manutd.com

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