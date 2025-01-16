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«Выступление сборной Черчесова важнее победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках для российского футбола». Экс-вратарь «Милана» Амелия про тренера

Марко Амелия верит, что успехи Станислава Черчесова важнее кубков «Зенита», ЦСКА.

«Черчесов – очень популярный человек в футболе. Он много сделал для сборной России.

По мне, выступление национальной команды важнее для российского футбола, чем победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках. Плюс за сборную болеет вся страна.

Станислав Саламович – такой специалист, что может быть и тренером, и спортивным директором. Но я не понимаю, почему он не хочет снова работать в роли функционера», – сказал бывший вратарь «Милана», сборной Италии и чемпион мира 2006 года Амелия.

Напомним, что ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, клуб из Санкт-Петербурга также побеждал в Суперкубке Европы.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала на домашнем ЧМ-2018. Сейчас он тренирует Казахстан.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoЛига Европы УЕФА
logoЗенит
logoСуперкубок Европы
logoМарко Амелия
logoЦСКА
logoСборная России по футболу
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
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