Президент УЕФА Чеферин о потенциале снятия бана с России: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится»
Президент УЕФА сказал, что бан российских команд трудно снять без изменения ситуации
В среду, 5 апреля, 55-летний словенец был переизбран на пост главы УЕФА до 2027 года.
«Мое личное мнение таково, что, пока конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить», – приводит Reuters слова Александера Чеферина с пресс-конференции после конгресса УЕФА в Лиссабоне.
Вчера президент УЕФА также высказался на тему возможного возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
«У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях.
Но пока этот конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления», – цитирует Чеферина The Times.
Я вот "болею", чтобы ты помог им, добровольцем пошел.
Заодно и о задачах расскажешь.
Можно в районном суде.
Кто за тебя это сделает, если у УЕФА, где большинство "недружественные страны", другая точка зрения и единственное что остается - скулить в уголочке.
2) писали, что страны Азии наверняка проголосуют за. Так что ждут, раз так. Они точно не против усилить свою конфедерацию. Под это можно и плюс одно место на ЧМ выпросить, что означает повышенные шансы попасть на ЧМ для каждой сборной в Азии в перспективе. К тому же такой переход повысил бы внимание росклубов к игрокам из азиатских чемпионатов: простым футболистам это выгодно.