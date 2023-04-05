Президент УЕФА Чеферин о потенциале снятия бана с России: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится»

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Президент УЕФА сказал, что бан российских команд трудно снять без изменения ситуации

В среду, 5 апреля, 55-летний словенец был переизбран на пост главы УЕФА до 2027 года.

«Мое личное мнение таково, что, пока конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить», – приводит Reuters слова Александера Чеферина с пресс-конференции после конгресса УЕФА в Лиссабоне.

Вчера президент УЕФА также высказался на тему возможного возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

«У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях.

Но пока этот конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления», – цитирует Чеферина The Times.

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134 комментария

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Андрей Кактус
Ответ Garikus89
Форма давления? А как же спорт вне политики и запрет на влезание государства в работу футбольной Федерации? Стрелочка не поворачивается?)
Уоу, а Вы Деда Мороза и Зубную Фею тоже до сих пор ждете?
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San9
Ответ Валера, уходи!!!
Из за отсутствия Зенита в ЛЧ?
Да при чем тут Зенит))) Из-за того, что клубы не играют в ЕК, карты не работают, визы не дают, в олимпиаде не участвуем, сборной нет, легионеры разъезжаются, самолеты не летают, наличку не снять и тп. И это все очень просто вернуть, дорогие россияне, вы знаете, что нужно сделать. И мы вас будем "любить" как раньше.
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ks-1993
Ответ Бронислав Каминский
Так США тогда не осудили,в т.ч. и Россия поддерживала резолюции ООН по поводу этих операций)))
По Югославии? смешно
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ks-1993
Ответ Tony Lee
Конечно другое. Изучи вопрос тщательнее, чтобы не садиться в лужу.
Пробиркой трясли красиво
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Пользователь Huawei
Ответ Павел Мельников
Ну начнем с того, что он упомянул Донбасс наравне. А так-то еще и Грузия две тыщи восьмого года есть. Этадругином можно обе стороны кормить.
Да дело не в этом. Дело в том, что кому-то можно, а кому-то нет. Вот и весь расклад.
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Nasim Kaliev
Ответ Ilya Bobrin
а какие задачи?
поставленные командованием
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Ilya Bobrin
Ответ Nasim Kaliev
В общем, господа болелы, хотите вернуться в Европу - болейте за ВС РФ, чтобы они поскорей выполнили все задачи.
а какие задачи?
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Sajres_Smit
Ответ Вадим Япаев
Хотелось бы дальше наблюдать как наши клубы вылетают, но им и залететь не дают... Печально.
Эх! Ну и времена были совсем недавно: Рубин на какой-то из начальных стадий ЛК отлетал от полулюбительского Ракува...Арсенал сливался Нефтчи, а Динамо отлетало от каких-то грузин. И только Сочи достойно сливался на третьей стадии отбора ЛК сербскому Партизану.
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Ярик01
Ответ Nasim Kaliev
В общем, господа болелы, хотите вернуться в Европу - болейте за ВС РФ, чтобы они поскорей выполнили все задачи.
А какие задачи надо выполнить, кто знает?
Я вот "болею", чтобы ты помог им, добровольцем пошел.
Заодно и о задачах расскажешь.
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Игореха Веселов
Ответ Recreated
Очевидно же, что бункерному надо с войной завязывать!
Надо, конечно, но кто посмеет ему сообщить об этом? Что-то я вас на Красной площади с плакатами против войны ни разу так и не видел)
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Игореха Веселов
Ответ Nasim Kaliev
В общем, господа болелы, хотите вернуться в Европу - болейте за ВС РФ, чтобы они поскорей выполнили все задачи.
Или за ЗСУ болеть, кому как больше нравится)
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Ярик01
Ответ Yndestad
И с кем ты чемпионат СНГ организуешь? с Белоруссией только? у нас в лыжах и биатлоне такой чемпионат)))
Казахи, армяне и т.д. будут играть в России вместо еврокубков ))
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Nasim Kaliev
В общем, господа болелы, хотите вернуться в Европу - болейте за ВС РФ, чтобы они поскорей выполнили все задачи.
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Ilya Bobrin
Ответ Neodim
1) многие азиатские страны будут рады увидеть российских рекламодателей и спонсоров. Найдётся кому звать, не беспокойтесь. 2) писали, что страны Азии наверняка проголосуют за. Так что ждут, раз так. Они точно не против усилить свою конфедерацию. Под это можно и плюс одно место на ЧМ выпросить, что означает повышенные шансы попасть на ЧМ для каждой сборной в Азии в перспективе. К тому же такой переход повысил бы внимание росклубов к игрокам из азиатских чемпионатов: простым футболистам это выгодно.
писал кто?
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Ярик01
Ответ Валера, уходи!!!
Надо было всех трех дисквалифицировать, остальные бы успокоились. Это если по закону, а если как этот сказал это метод давления то имеем то что имеем. Где у них прописано что они имеет право на политическое давление?
Ну дисквалифицируй их, раз надо.
Можно в районном суде.
Кто за тебя это сделает, если у УЕФА, где большинство "недружественные страны", другая точка зрения и единственное что остается - скулить в уголочке.
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Garikus89
Форма давления? А как же спорт вне политики и запрет на влезание государства в работу футбольной Федерации? Стрелочка не поворачивается?)
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Валера, уходи!!!
Ответ San9
Нет, они думают что ты выйдешь на протест.
Из за отсутствия Зенита в ЛЧ?
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Павел Мельников
Ответ Пользователь Huawei
Ну надо начинать с того, что Чеченская компания-это был внутрероссийский конфликт. А вот когда реально нато уничтожало Югославию, вот здесь непонятно почему все это проглотили.
Ну начнем с того, что он упомянул Донбасс наравне. А так-то еще и Грузия две тыщи восьмого года есть. Этадругином можно обе стороны кормить.
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Oleg
Ответ Sobachkin
Китай сказал что признает новые территории. У них там тоже все смешалось на двух стульях
Они Крым то не признают, зачем им признавать менее значимые территории?
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shin93
Ответ Марат Люсьеныч
Что-то я не помню, чтобы клубы из США исключали из УЕФА. Боже мой, какие двойные стандарты
По-моему многие не поняли ваш сарказм, плюсую)
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buba 99
Ответ Алексей07.06
Вся страна обслуживает желания одного человека отхватить чужих земель и погасить свои обиды за развал СССР
И немногие понимают в каую пропасть он нас ведёт
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Neodim
Ответ Ilya Bobrin
1. кто нас туда звал? 2. кто нас там ждёт?
1) многие азиатские страны будут рады увидеть российских рекламодателей и спонсоров. Найдётся кому звать, не беспокойтесь.

2) писали, что страны Азии наверняка проголосуют за. Так что ждут, раз так. Они точно не против усилить свою конфедерацию. Под это можно и плюс одно место на ЧМ выпросить, что означает повышенные шансы попасть на ЧМ для каждой сборной в Азии в перспективе. К тому же такой переход повысил бы внимание росклубов к игрокам из азиатских чемпионатов: простым футболистам это выгодно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ilya Bobrin
ну-ну то, что не будет нас в Азии. хоть с одобрения ФИФА, хоть через голосование. дело не в изучении вопроса, а в том, что нет и всё)
Аргументация на уровне, конечно.Нет и все! Ясно.
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Recreated
В итоге в ближайшую пятилетку никакого футбола не будет в РФ, кроме внутренних соревнований!
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Пользователь Huawei
Ответ Павел Мельников
А с Чечней не странно было, а хорошо, здесь мы тоже избирательно сделаем.
Ну надо начинать с того, что Чеченская компания-это был внутрероссийский конфликт. А вот когда реально нато уничтожало Югославию, вот здесь непонятно почему все это проглотили.
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