Президент УЕФА Чеферин о потенциале снятия бана с России: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится»

Президент УЕФА сказал, что бан российских команд трудно снять без изменения ситуации

В среду, 5 апреля, 55-летний словенец был переизбран на пост главы УЕФА до 2027 года.

«Мое личное мнение таково, что, пока конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить», – приводит Reuters слова Александера Чеферина с пресс-конференции после конгресса УЕФА в Лиссабоне.

Вчера президент УЕФА также высказался на тему возможного возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

«У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях.

Но пока этот конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления», – цитирует Чеферина The Times.