Жирков о главных моментах карьеры: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА и бронза Евро-2008 с Россией»
Юрий Жирков назвал главные события в своей карьере.
– Ярких матчей и достижений было достаточно, и все же попрошу выделить три игры, которые особенно запомнились.
– Первый такой матч, безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го. Вторым без вопросов назову четвертьфинал Евро-2008, в котором сборная России обыграла Голландию.
Третий? Пусть это будет матч «Челси» против «Астон Виллы». Начался он, правда, не очень удачно – я привез гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счетом.
– Теперь назовите свои лучшие голы.
– Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим. Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход.
Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч. Еще гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в «Лужниках», в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер.
– Главные события карьеры?
– На первом месте победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Незабываемый вечер в Лиссабоне, эмоции зашкаливали, воспоминания об этом приносят большую радость. Мы добыли первый еврокубок для России!
Кроме этого, отмечу бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008-м. Вообще, хорошего было немало, но эти события стоят особняком.
– Тренеры, оказавшие наибольшее влияние на вашу карьеру?
– Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации. Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путевку в жизнь.
Когда пришел в ЦСКА, в меня сразу поверил Артур Жорже. Вскоре команду возглавил Валерий Газзаев, с которым мы выиграли много титулов. В сборной России – Гус Хиддинк, переставивший меня из полузащиты в оборону. Обязательно надо отметить и Станислава Черчесова.
Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался. И Карло Анчелотти – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне, – сказал бывший футболист сборной России, ЦСКА, «Зенита» и «Челси».
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