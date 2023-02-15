Жирков о главных моментах карьеры: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА и бронза Евро-2008 с Россией»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков Валерий Газзаев Гус Хиддинк Станислав Черчесов Карло Анчелотти премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Артур Жорже Владимир Ковылин Андре Виллаш-Боаш Футбол

Юрий Жирков назвал главные события в своей карьере.

– Ярких матчей и достижений было достаточно, и все же попрошу выделить три игры, которые особенно запомнились.

– Первый такой матч, безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го. Вторым без вопросов назову четвертьфинал Евро-2008, в котором сборная России обыграла Голландию.

Третий? Пусть это будет матч «Челси» против «Астон Виллы». Начался он, правда, не очень удачно – я привез гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счетом.

– Теперь назовите свои лучшие голы.

– Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим. Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход.

Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч. Еще гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в «Лужниках», в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер.

– Главные события карьеры?

– На первом месте победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Незабываемый вечер в Лиссабоне, эмоции зашкаливали, воспоминания об этом приносят большую радость. Мы добыли первый еврокубок для России!

Кроме этого, отмечу бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008-м. Вообще, хорошего было немало, но эти события стоят особняком.

– Тренеры, оказавшие наибольшее влияние на вашу карьеру?

– Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации. Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путевку в жизнь.

Когда пришел в ЦСКА, в меня сразу поверил Артур Жорже. Вскоре команду возглавил Валерий Газзаев, с которым мы выиграли много титулов. В сборной России – Гус Хиддинк, переставивший меня из полузащиты в оборону. Обязательно надо отметить и Станислава Черчесова.

Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался. И Карло Анчелотти – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне, – сказал бывший футболист сборной России, ЦСКА, «Зенита» и «Челси».

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19 комментариев

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nugoboss
а как же Газзаев всех обманул, обещал усы сбрить если возьмут кубок и не сбрил.
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zhukas58
Ответ Птюч
а Вест Хем дал бы ему 5 млн? сомневаюсь.
То есть выбрал бабло
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По-честноку
Банально, Юра. Вспоминай, было ещё что-то!
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Птюч
Ответ zhukas58
В другой клуб АПЛ ушел бы в аренду, условный Вест Хем его взял бы точно под основу.
а Вест Хем дал бы ему 5 млн? сомневаюсь.
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zhukas58
Ответ Птюч
а ты бы на его месте сидел бы на лавке в Челси до конца контракта, а потом отправился бы в Спартак Нальчик играть?
В другой клуб АПЛ ушел бы в аренду, условный Вест Хем его взял бы точно под основу.
+1
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Птюч
Ответ zhukas58
После перехода из АПЛ в Анжи и следующего рейда по мешкам перестал быть симпатичен этот футболист, до этого был одним из любимых
а ты бы на его месте сидел бы на лавке в Челси до конца контракта, а потом отправился бы в Спартак Нальчик играть?
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zhukas58
После перехода из АПЛ в Анжи и следующего рейда по мешкам перестал быть симпатичен этот футболист, до этого был одним из любимых
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Tsamourlidis_mufc
Да, те европейские финалы ЦСКА, Зенита и 1/4 сборки на евро за сравнительно короткий период внушали очень много оптимизма по поводу отечественного футбола) кто бы знал…было время)
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Фут.Боль
Гол Гамбургу очень хорош.Даже в видеоподборке был одно время перед стартом матчей ЛЧ по ТВ.
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romanisti89
а переход в Анжи?
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Владимир Молявин
Удачи в будущем, Юра!!!
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Птюч
Ответ MATRiX
Сейчас бы на мыле читать новости…
чем мыло отличается от Спортс?
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zzzeeerrrooo
Ответ Птюч
за Челси круче, это был его единственный гол за клуб.
Выглядит эффектнее
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Cruel Snake
Золотые времена. Клубы берут кубок УЕФА, сборная прекрасно выступает. Тихо, спокойно, не стреляют...
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Птюч
Ответ zzzeeerrrooo
еще можно вспомнить банку Спартаку , но уже за Зенит
за Челси круче, это был его единственный гол за клуб.
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MATRiX
Ответ Птюч
лол, я это читал на мыле вроде вчера или позавчера.
Сейчас бы на мыле читать новости…
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Кирилл
Помню, как 9-летним пацаном сидел и смотрел по телевизору трансляцию с Жозе Альваладе, где и случился этот триумф.
Почти весь дом закричал после гола Жиркова, который стал победным )

Эх, как вчера было, а на деле уже почти 18 лет прошло ..
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zzzeeerrrooo
еще можно вспомнить банку Спартаку , но уже за Зенит
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Птюч
лол, я это читал на мыле вроде вчера или позавчера.
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