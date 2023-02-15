Жирков о главных моментах карьеры: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА и бронза Евро-2008 с Россией»

назвал главные события в своей карьере.

– Ярких матчей и достижений было достаточно, и все же попрошу выделить три игры, которые особенно запомнились.

– Первый такой матч, безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го. Вторым без вопросов назову четвертьфинал , в котором сборная России обыграла Голландию.

Третий? Пусть это будет матч «Челси» против «Астон Виллы». Начался он, правда, не очень удачно – я привез гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счетом.

– Теперь назовите свои лучшие голы.

– Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим. Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход.

Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч. Еще гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в «Лужниках», в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер.

– Главные события карьеры?

– На первом месте победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Незабываемый вечер в Лиссабоне, эмоции зашкаливали, воспоминания об этом приносят большую радость. Мы добыли первый еврокубок для России!

Кроме этого, отмечу бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008-м. Вообще, хорошего было немало, но эти события стоят особняком.

– Тренеры, оказавшие наибольшее влияние на вашу карьеру?

– Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации. Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путевку в жизнь.

Когда пришел в ЦСКА, в меня сразу поверил . Вскоре команду возглавил , с которым мы выиграли много титулов. В сборной России – , переставивший меня из полузащиты в оборону. Обязательно надо отметить и .

Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался. И Карло – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне, – сказал бывший футболист сборной России, , « » и «Челси».

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