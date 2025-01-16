Мостовой про Соболева: «Он заиграет в «Зените», рано списывать со счетов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли»

Александр Мостовой верит, что Александр Соболев заиграет в «Зените».

После перехода из «Спартака» в «Зенит» 27-летний нападающий не имеет результативных действий в 11 матчах Мир РПЛ .

«Соболева рано списывать со счетов – он заиграет в «Зените ». Впереди длительная подготовка к сезону, уверен, что его будут наигрывать.

Не стоит делать преждевременных выводов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Мостовой .