Мостовой про Соболева: «Он заиграет в «Зените», рано списывать со счетов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли»
Александр Мостовой верит, что Александр Соболев заиграет в «Зените».
После перехода из «Спартака» в «Зенит» 27-летний нападающий не имеет результативных действий в 11 матчах Мир РПЛ.
«Соболева рано списывать со счетов – он заиграет в «Зените». Впереди длительная подготовка к сезону, уверен, что его будут наигрывать.
Не стоит делать преждевременных выводов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем