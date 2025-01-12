Литвинов об игре против Соболева: «Даже великие футболисты, переходя из «Барсы» в «Реал», не начинали плеваться или еще что-то. Поздороваемся, пообщаемся»

Руслан Литвинов ответил, как встретит экс-игрока «Спартака» Александра Соболева.

Нынешний форвард «Зенита » приедет в Москву на матч с красно-белыми в марте.

«Поздороваемся, пообщаемся. Мы с человеком играли в одной команде, общались и дружили.

Ну, он перешел в другой клуб. Даже великие футболисты, переходя из «Барсы» в «Реал », думаю, не начинали плеваться или еще что-то», – сказал полузащитник «Спартака».