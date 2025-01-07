Канчельскис о Соболеве: «Отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку». Прежние ценности пропали! В мое время его бы на поле убили, сломали, закопали»
27-летний нападающий провел 11 матчей за сине-бело-голубых в Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.
– Сейчас не стоит делать никаких выводов по Соболеву – в конце сезона будем либо смеяться над ним, либо радоваться. Он отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку» и позволил себе бездарные высказывания. Что касается футбольного плана, у него еще есть полгода, чтобы все исправить.
– Что было бы с Соболевым в ваше время?
Ценности, которые были раньше, пропали! Все зависит от воспитания человека, а время сейчас другое. Ничего с этим не поделаешь! В мое время Соболеву было бы не сладко – его убили бы на футбольном поле.
– Что это значит?
– Сломали бы, закопали бы его, и он больше ничего не говорил бы. Раньше все решалось очень просто! У нас были такие защитники, что безопаснее было на поле не выходить, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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