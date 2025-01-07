Канчельскис о Соболеве: «Отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку». Прежние ценности пропали! В мое время его бы на поле убили, сломали, закопали»

Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Соболева за переход в «Зенит».

27-летний нападающий провел 11 матчей за сине-бело-голубых в Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.

– Сейчас не стоит делать никаких выводов по Соболеву – в конце сезона будем либо смеяться над ним, либо радоваться. Он отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку » и позволил себе бездарные высказывания. Что касается футбольного плана, у него еще есть полгода, чтобы все исправить.

– Что было бы с Соболевым в ваше время?

Ценности, которые были раньше, пропали! Все зависит от воспитания человека, а время сейчас другое. Ничего с этим не поделаешь! В мое время Соболеву было бы не сладко – его убили бы на футбольном поле.

– Что это значит?

– Сломали бы, закопали бы его, и он больше ничего не говорил бы. Раньше все решалось очень просто! У нас были такие защитники, что безопаснее было на поле не выходить, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».