Абаскаль о переходе Соболева в «Зенит»: «Решения могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. У него есть аргументы, полагаю»

Гильермо Абаскаль прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

Экс-нападающий «Спартака» присоединился к петербургскому клубу летом прошлого года. Он провел 11 матчей за сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.

«Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде».

Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов.

Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».