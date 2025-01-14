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Абаскаль о переходе Соболева в «Зенит»: «Решения могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. У него есть аргументы, полагаю»

Гильермо Абаскаль прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

Экс-нападающий «Спартака» присоединился к петербургскому клубу летом прошлого года. Он провел 11 матчей за сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ и не отличился результативными действиями. 

«Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде».

Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов.

Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoАлександр Соболев
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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