Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»
Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева в этом сезоне.
27-летний нападающий провел 11 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.
«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высокого класса. Глупо его сейчас травить.
Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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