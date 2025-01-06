Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»

Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева в этом сезоне.

27-летний нападающий провел 11 матчей за «Зенит » в Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.

«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высокого класса. Глупо его сейчас травить.

Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», – сказал бывший полузащитник сборной России.