Канчельскис про Федорищева: «Следственные органы молчат 2,5 месяца, значит, так выгодно. В Европе бы такой кипеш подняли, а тут все на тормозах»
Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Сообщалось, что МВД Самарской области начало расследование по факту предоставленных Федорищевым сведений.
«Что вы хотели? Поговорить все умеют, а надо действовать.
Но опять же скажу: следственные органы должны этим заниматься, а они молчат два с половиной месяца. Значит, так выгодно, значит, так нужно.
Представляете, если бы такое в Европе произошло, там бы такой кипеш подняли, а тут все на тормозах. Честно говоря, не понимаю, как это все происходит», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
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