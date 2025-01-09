Вице-губернатор Самарской области Яковлев возглавит совет директоров «Крыльев» после слов Федорищева о коррупции. Он работал в команде экс-главы Тульской области Дюмина
Об этом «РБК Спорт» сообщили два независимых источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, совет директоров запланирован на 10 января. Дата была согласована еще в конце прошлого года. На нем будут обсуждаться административные назначения в руководстве клуба.
Один из главных вопросов, который будет обсуждаться, – выборы нового председателя совета директоров. Им будет выбран Дмитрий Яковлев, который пока не имеет должности в клубе. О других кандидатах не сообщается.
«Решение примут акционеры 10 января. Поэтому сейчас о конкретном решении говорить невозможно», – заявили в руководстве Самарской области, отвечая на вопрос о том, действительно ли Яковлев возглавит руководство «Крыльев Советов». Яковлев – вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. До назначения в Самаре он, как и Федорищев, работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина (ныне – секретарь Госсовета, также курирует спорт). В 2019 году Яковлев был помощником Дюмина по развитию спорта, а через два года получил должность министра спорта Тульской области.
Нынешним председателем совета директоров «Крыльев Советов» является научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.
Перестановки в клубе происходят после слов Федорищева о коррупции в российском футболе. В конце ноября он заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
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