Вице-губернатор Самарской области Яковлев возглавит совет директоров «Крыльев» после слов Федорищева о коррупции. Он работал в команде экс-главы Тульской области Дюмина

«Крылья Советов» возглавит вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Об этом «РБК Спорт» сообщили два независимых источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, совет директоров запланирован на 10 января. Дата была согласована еще в конце прошлого года. На нем будут обсуждаться административные назначения в руководстве клуба.

Один из главных вопросов, который будет обсуждаться, – выборы нового председателя совета директоров. Им будет выбран Дмитрий Яковлев, который пока не имеет должности в клубе. О других кандидатах не сообщается.

«Решение примут акционеры 10 января. Поэтому сейчас о конкретном решении говорить невозможно», – заявили в руководстве Самарской области, отвечая на вопрос о том, действительно ли Яковлев возглавит руководство «Крыльев Советов ». Яковлев – вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева . До назначения в Самаре он, как и Федорищев, работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина (ныне – секретарь Госсовета, также курирует спорт). В 2019 году Яковлев был помощником Дюмина по развитию спорта, а через два года получил должность министра спорта Тульской области.

Нынешним председателем совета директоров «Крыльев Советов» является научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.

Перестановки в клубе происходят после слов Федорищева о коррупции в российском футболе. В конце ноября он заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».