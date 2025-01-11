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Быстров о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Не назвал фамилии, оклеветал многих людей. Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы»

Владимир Быстров прокомментировал слова Вячеслава Федорищева о коррупции.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ.

«Федорищев не назвал ни фамилии, ни чего-то другого – все тихо и молча прошло! Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы.

Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», – сказал экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Быстров
logoсудьи
logoКрылья Советов
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